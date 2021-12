Migranti | ' Salvare è un dovere' | archiviato caso Rackete

Advertising

SkyTG24 : Migranti, archiviata inchiesta su Carola Rackete. Gip: 'Salvare è un dovere' - fanpage : Ultim'ora Archiviato il procedimento a carico di Carola Rackete - SeaWatchItaly : 'Non ci sarebbe bisogno di ribadire i fondamenti della civiltà giuridica se i governi non li avessero traditi, né c… - annaperina : RT @fanpage: Ultim'ora Archiviato il procedimento a carico di Carola Rackete - manuelcristaldi : RT @SkyTG24: Migranti, archiviata inchiesta su Carola Rackete. Gip: 'Salvare è un dovere' -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Salvare

Una valutazione che si basa su un rapporto dell'Alto commissario per le Nazioni unite in cui si legge "che migliaia di richiedenti asilo, rifugiati ein Libia versano in condizione di ...... Libia,, la tragedia che si sta consumando ai confini tra Bielorussia e Polonia. Emma ... che le autorità libiche siano in grado dipersone in mare garantendo il rispetto dei più ...L'archiviazione riguarda un episodio avvenuto tre giorni prima dei fatti di Lampedusa, quando Carola Rackete passò in acque italiane senza autorizzazioni.L’ex comandante nel 2019 aveva condotto a Lampedusa 42 migranti. Per la giudice Raimondo la Libia non è sicura e ribadisce che i migranti nono sono un pericolo: «La pericolosità non può essere desunta ...