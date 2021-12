Massimo Ferrero esce dal carcere: l’ex presidente della Samp va agli arresti domiciliari (Di giovedì 23 dicembre 2021) Massimo Ferrero esce dal carcere di San Vittore. l’ex presidente della Sampdoria andrà agli arresti domiciliari, come richiesto dai suoi legali, e trascorrerà il periodo di Natale a Roma con la famiglia. «Grande soddisfazione per il lavoro svolto finora, che ha fatto sì che Ferrero possa trascorrere le feste di Natale a casa», hanno commentato i legali. Ferrero è stato arrestato il 6 dicembre scorso, nell’ambito di un’inchiesta per reati societari e bancarotta fraudolenta. Il reato di bancarotta sarebbe stato riscontrato in seguito all’analisi di alcuni di accordi fallimento che riguardano quattro società dell’imprenditore. Nell’inchiesta sono indagati anche la figlia ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021)daldi San Vittore.doria andrà, come richiesto dai suoi legali, e trascorrerà il periodo di Natale a Roma con la famiglia. «Grande soddisfazione per il lavoro svolto finora, che ha fatto sì chepossa trascorrere le feste di Natale a casa», hanno commentato i legali.è stato arrestato il 6 dicembre scorso, nell’ambito di un’inchiesta per reati societari e bancarotta fraudolenta. Il reato di bancarotta sarebbe stato riscontrato in seguito all’analisi di alcuni di accordi fallimento che riguardano quattro società dell’imprenditore. Nell’inchiesta sono indagati anche la figlia ...

