Luce Caponegro, alias Selen: “Non rinnego certo il passato, anche se a 55 anni…” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Selen, nome d’arte di Luce Caponegro, ha 55 anni. Una delle paladine della libertà sessuale nell’Italia degli anni 90, una delle più ammirate porno star di quel periodo spensierato, una delle donne capace di vivere tre vite diverse, si racconta a cuore aperto. Senza rinnegare nessuna delle sue (spesso controverse) scelte. Luce Caponegro ha già Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 23 dicembre 2021), nome d’arte di, ha 55 anni. Una delle paladine della libertà sessuale nell’Italia degli anni 90, una delle più ammirate porno star di quel periodo spensierato, una delle donne capace di vivere tre vite diverse, si racconta a cuore aperto. Senza rinnegare nessuna delle sue (spesso controverse) scelte.ha già

ParliamoDiNews : Luce Caponegro, la star del porno Selen ha cambiato vita: `Se potessi non lo rifarei`. Ecco cosa fa oggi - Il Fatto… - Italia_Notizie : Luce Caponegro, la star del porno Selen ha cambiato vita: “Se potessi non lo rifarei”. Ecco cosa fa oggi - FQMagazineit : Luce Caponegro, la star del porno Selen ha cambiato vita: “Se potessi non lo rifarei”. Ecco cosa fa oggi - infoitcultura : Luce Caponegro, ex Selen/ “L'hard non lo rifarei, ho subito violenze, l'amore oggi…” - ParliamoDiNews : luce caponegro, in arte selen, fa il bilancio a 55 anni: `non rinnego il porno ma non lo rifarei` - Media e Tv… -