Ladri a casa di Stefano Sensi durante Inter-Torino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Disavventura per il calciatore dell’Inter Stefano Sensi. Approfittando dell’assenza del giocatore, impegnato in Inter-Torino, i Ladri sono entrati da una porta finestra e hanno rubato gioielli, orologi e borse della moglie del calciatore, l’influencer Giulia Amodio. Tra la refurtiva anche un orologio Patek Philippe per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Il calciatore ha sporto denuncia, una volta tornato dallo stadio, agli agenti della Questura. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Disavventura per il calciatore dell’. Approfittando dell’assenza del giocatore, impegnato in, isono entrati da una porta finestra e hanno rubato gioielli, orologi e borse della moglie del calciatore, l’influencer Giulia Amodio. Tra la refurtiva anche un orologio Patek Philippe per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Il calciatore ha sporto denuncia, una volta tornato dallo stadio, agli agenti della Questura. SportFace.

Advertising

AnsaLombardia : Ladri a casa di Stefano Sensi durante Inter-Torino. Entrati da porta-finestra, rubati gioielli e altri oggetti |… - sportface2016 : Disavventura per Stefano #Sensi: ladri a casa durante Inter-Torino - quot_umbria : Ladri in casa svaligiano tutto mentre la padrona era fuori col cane - ManciFlorindo : RT @ABRUZZOLIVETV: #Mozzagrogna. #Rapina in villa. Incontra i ladri mentre vanno via da casa sua, proprietario #malmenato #abruzzo #chieti… - ABRUZZOLIVETV : #Mozzagrogna. #Rapina in villa. Incontra i ladri mentre vanno via da casa sua, proprietario #malmenato #abruzzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri casa Film da vedere a Natale: i 10 intramontabili La trama racconta di un ragazzino combina guai che, dimenticato a casa dalla numerosissima famiglia partita per le vacanze natalizie, si ritrova a dover proteggere l'abitazione da due ladri un po' ...

Ladri in fuga ad alta velocità, inseguimento dei carabinieri ... all'arrivo dei proprietari di casa, si erano dati alla fuga a piedi per i campi circostanti. ... ma corrispondeva a un altro veicolo, metodo che solitamente viene utilizzato dai ladri per evitare di ...

Ladri in azione coi proprietari in casa Torna l’incubo dei furti in abitazione il Resto del Carlino Tentato furto a Costa Sant'Abramo, Tentato furto con inseguimento, fino alla fuga dei ladri, che hanno fatto perdere le proprie tracce: una scena da film, quella che ha visto protagonisti i Carabinieri della Sezione ...

Film da vedere a Natale: i 10 intramontabili Alcuni vecchi, altri nuovi, alcuni classici ed altri sorprendenti: abbiamo selezionato i titoli da (ri)guardare durante le feste ...

La trama racconta di un ragazzino combina guai che, dimenticato adalla numerosissima famiglia partita per le vacanze natalizie, si ritrova a dover proteggere l'abitazione da dueun po' ...... all'arrivo dei proprietari di, si erano dati alla fuga a piedi per i campi circostanti. ... ma corrispondeva a un altro veicolo, metodo che solitamente viene utilizzato daiper evitare di ...Tentato furto con inseguimento, fino alla fuga dei ladri, che hanno fatto perdere le proprie tracce: una scena da film, quella che ha visto protagonisti i Carabinieri della Sezione ...Alcuni vecchi, altri nuovi, alcuni classici ed altri sorprendenti: abbiamo selezionato i titoli da (ri)guardare durante le feste ...