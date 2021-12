Filca Cisl dona un defibrillatore alla Croce Rossa di Agropoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiAgropoli (Sa) – Le morti bianche, il lavoro nero e l’allarme disoccupazione tutti temi molto sensibili al segretario nazionale della Filca Cisl Ottavio De Luca e sono stati il leit motiv di un incontro natalizio promosso dalla Filca Cisl del comprensorio Battipaglia Sapri con i due responsabili Peppe Marchesano e Marco Martino i quali, grazie all’impegno degli iscritti al sindacato, hanno donato un defibrillatore alla Croce Rossa di Agropoli. La sala del consiglio comunale di Agropoli era gremita di lavoratori iscritti alla Filca Cisl, tutti contenti di aver contribuito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minuti(Sa) – Le morti bianche, il lavoro nero e l’rme disoccupazione tutti temi molto sensibili al segretario nazionale dellaOttavio De Luca e sono stati il leit motiv di un incontro natalizio promosso ddel comprensorio Battipaglia Sapri con i due responsabili Peppe Marchesano e Marco Martino i quali, grazie all’impegno degli iscritti al sindacato, hannoto undi. La sala del consiglio comunale diera gremita di lavoratori iscritti, tutti contenti di aver contribuito ...

