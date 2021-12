David Rossi, Fico si schiera con la commissione (e stoppa i pm): «Fondamentale fare luce» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il presidente della Camera, Roberto Fico, si schiera a difesa della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell’ex capo delle relazioni esterne di Mps, David Rossi. Come Open aveva anticipato ieri, 22 dicembre, con una mossa abbastanza unica nel suo genere, i pm titolari del fascicolo seguito alla morte del funzionario hanno nominato un avvocato che, nei fatti, si candida a difenderli dalle indagini parlamentari. Il legale, Andrea Vernazza, ha scritto una lettera alla commissione lamentando il comportamento del presidente Pierantonio Zanettin, e di due commissari, Luca Migliorino (M5s) e Walter Rizzetto (FdI), oltre alla decisione di nominare nuovi consulenti. I commissari non l’hanno presa bene e hanno scelto di investire della vicenda il presidente della Camera. Che oggi ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il presidente della Camera, Roberto, sia difesa dellaparlamentare di inchiesta sulla morte dell’ex capo delle relazioni esterne di Mps,. Come Open aveva anticipato ieri, 22 dicembre, con una mossa abbastanza unica nel suo genere, i pm titolari del fascicolo seguito alla morte del funzionario hanno nominato un avvocato che, nei fatti, si candida a difenderli dalle indagini parlamentari. Il legale, Andrea Vernazza, ha scritto una lettera allalamentando il comportamento del presidente Pierantonio Zanettin, e di due commissari, Luca Migliorino (M5s) e Walter Rizzetto (FdI), oltre alla decisione di nominare nuovi consulenti. I commissari non l’hanno presa bene e hanno scelto di investire della vicenda il presidente della Camera. Che oggi ...

