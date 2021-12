Covid: bozza dl, terza dose o tampone per discoteche e Rsa da 30/12 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Dal 30 dicembre bisognerà aver fatto il booster oppure presenterà l'esito negativo di un tampone per poter accede non solo nelle discoteche e nelle sale da ballo, ma anche nelle Rsa e gli hospice per poter visitare i propri cari. E' quanto previsto nella bozza del dl festività all'esame del Cdm. La misura è valida fino alla fine dello stato di emergenza, per ora fissato al 31 marzo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Dal 30 dicembre bisognerà aver fatto il booster oppure presenterà l'esito negativo di unper poter accede non solo nellee nelle sale da ballo, ma anche nelle Rsa e gli hospice per poter visitare i propri cari. E' quanto previsto nelladel dl festività all'esame del Cdm. La misura è valida fino alla fine dello stato di emergenza, per ora fissato al 31 marzo.

