“C’è una data”. L’amica Geniale 3, tutto pronto per la nuova stagione: quando (e dove) la potremo vedere (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci siamo, manca poco all’attesissima nuova stagione de L’amica Geniale, la serie tv targata HBO (il colosso televisivo del Trono di Spade, per intenderci) e trasmessa in chiaro su Rai 1. Il progetto televisivo, tratto dai romanzi di Elena Ferrante, raccontano la storia di Lenù e Lila, due amiche di una Napoli poverissima, lontana dal centro e dai lussi. Le vicissitudini delle due protagoniste hanno prodotto 4 romanzi che ora, pian piano, stanno per essere tutti trasformati in stagioni televisive. Ora sta per uscire il terzo capitolo della saga: “Storia di chi fugge e di chi resta”. La storia vede le due amiche alle prese con l’età adulta, tra matrimoni e figli. La terza stagione de L’amica Geniale è ambientata negli anni Settanta. Lila è un’operaia della ditta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci siamo, manca poco all’attesissimade, la serie tv targata HBO (il colosso televisivo del Trono di Spade, per intenderci) e trasmessa in chiaro su Rai 1. Il progetto televisivo, tratto dai romanzi di Elena Ferrante, raccontano la storia di Lenù e Lila, due amiche di una Napoli poverissima, lontana dal centro e dai lussi. Le vicissitudini delle due protagoniste hanno prodotto 4 romanzi che ora, pian piano, stanno per essere tutti trasformati in stagioni televisive. Ora sta per uscire il terzo capitolo della saga: “Storia di chi fugge e di chi resta”. La storia vede le due amiche alle prese con l’età adulta, tra matrimoni e figli. La terzadeè ambientata negli anni Settanta. Lila è un’operaia della ditta di ...

