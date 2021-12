Quirinale, Salvini: “Draghi deve restare premier? Assolutamente sì. Se togli casella più importante di questo governo, del doman non c’è certezza” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Matteo Salvini vorrebbe evitare il tema della prossima elezione del presidente della Repubblica. “Ne parleremo a gennaio” risponde alle domande dei giornalisti fuori dal Senato. Ma poi alla domanda del Fattoquotidiano.it se domani, al vertice di centrodestra, proporrà che Draghi resti dov’è, il leader della Lega risponde “Assolutamente sì”. “Stiamo lavorando bene così? Sì. È una maggioranza complicata da gestire? Sì. Draghi tiene insieme questo nel nome della lotta alla pandemia e dell’emergenza socio-economica, chiunque non sia Draghi – spiega Salvini – ovviamente avrebbe molte più difficoltà”. Quindi il leader della Lega conclude: “Io ritengo che un governo che ha ben governato, guidato da Mario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Matteovorrebbe evitare il tema della prossima elezione del presidente della Repubblica. “Ne parleremo a gennaio” risponde allede dei giornalisti fuori dal Senato. Ma poi allada del Fattoquotidiano.it sei, al vertice di centrodestra, proporrà cheresti dov’è, il leader della Lega risponde “sì”. “Stiamo lavorando bene così? Sì. È una maggioranza complicata da gestire? Sì.tiene insiemenel nome della lotta alla pandemia e dell’emergenza socio-economica, chiunque non sia– spiega– ovviamente avrebbe molte più difficoltà”. Quindi il leader della Lega conclude: “Io ritengo che unche ha ben governato, guidato da Mario ...

