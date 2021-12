“Potrebbe essere un semplice mosaicismo confinato alla placenta?” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Buonasera dottore, ho eseguito la villocentesi e dall’esame diretto è risultato che su 38 cellule analizzate 36 erano regolari e due presentavano la trisomia 13. Il ginecologo oggi (14 w + 3 gg) mi ha sottoposta a ecografia morfologica anticipata (già prima dell’ecografia mi ha detto che secondo lui era un mosaicismo confinato alla placenta) e non ha rilevato alcuna anomalia in nessun distretto. In ogni caso attendo l’esito della coltura e mi faranno l’amniocentesi. Dalla sua esperienza Potrebbe trattarsi di mosaicismo confinato alla placenta o, in alternativa, pseudomosaicismo che non determina problemi nel feto? Grazie sin da ora per la sua disponibilità. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Buonasera dottore, ho eseguito la villocentesi e dall’esame diretto è risultato che su 38 cellule analizzate 36 erano regolari e due presentavano la trisomia 13. Il ginecologo oggi (14 w + 3 gg) mi ha sottoposta a ecografia morfologica anticipata (già prima dell’ecografia mi ha detto che secondo lui era un) e non ha rilevato alcuna anomalia in nessun distretto. In ogni caso attendo l’esito della coltura e mi faranno l’amniocentesi. Dsua esperienzatrattarsi dio, in alternativa, pseudoche non determina problemi nel feto? Grazie sin da ora per la sua disponibilità. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

mante : La domanda di oggi potrebbe essere: ma se dopo due anni di pandemia ancora in Italia non sequenziamo il virus, e qu… - emergenzavvf : NON DIMENTICARE DI FAR CONTROLLARE da tecnici specializzati le apparecchiature a gas per il riscaldamento e l’acqua… - RaiNews : Una normativa che potrebbe essere applicata in caso di guerra, di disastri. O di una recrudescenza dell'epidemia di… - planetzimon : RT @bertcodio: Ogni persona che incontri potrebbe essere asintomatica. Sii asociale, sempre. - forestale82 : RT @emergenzavvf: NON DIMENTICARE DI FAR CONTROLLARE da tecnici specializzati le apparecchiature a gas per il riscaldamento e l’acqua calda… -