Plusvalenze Inter, ipotesi di falso in bilancio. Sotto osservazione operazioni per circa 90 milioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ieri la Guardia di Finanza ha fatto visita alla sede dell’Inter. Il Corriere dello Sport scrive che si è trattato di una semplice acquisizione di documenti. “Quella nei confronti dell’Inter è stata un’acquisizione di documenti, durata in tutto quattro ore e conseguente ad un’informativa della Guardia di Finanza del 9 dicembre che rilevava alcune criticità nei bilanci nerazzurri riguardo a calciatori non di primo piano”. Non risultano indagati all’Interno del club. “È stato aperto un fascicolo contro ignoti e l’ipotesi di reato è di false comunicazioni sociali”. L’acquisizione di documenti, come spiega la nota della Procura, riguarda le cessioni da parte dell’Inter, dei diritti pluriennali sulle prestazioni di alcuni giocatori negli esercizi 2017-18 e 2018-19. Nessuna ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ieri la Guardia di Finanza ha fatto visita alla sede dell’. Il Corriere dello Sport scrive che si è trattato di una semplice acquisizione di documenti. “Quella nei confronti dell’è stata un’acquisizione di documenti, durata in tutto quattro ore e conseguente ad un’informativa della Guardia di Finanza del 9 dicembre che rilevava alcune criticità nei bilanci nerazzurri riguardo a calciatori non di primo piano”. Non risultano indagati all’no del club. “È stato aperto un fascicolo contro ignoti e l’di reato è di false comunicazioni sociali”. L’acquisizione di documenti, come spiega la nota della Procura, riguarda le cessioni da parte dell’, dei diritti pluriennali sulle prestazioni di alcuni giocatori negli esercizi 2017-18 e 2018-19. Nessuna ...

