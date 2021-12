Pensioni gennaio 2022: date pagamenti con Poste Italiane (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Poste Italiane ha stabilito delle date precise per il ritiro delle Pensioni in contanti agli sportelli. Qual è il calendario di gennaio? L’anno sta per finire, e come tale ci si augurava di uscire fuori dallo stato di emergenza. Ma invece, anche se le vite di molti scorrono come prima, non è così. I contagi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha stabilito delleprecise per il ritiro dellein contanti agli sportelli. Qual è il calendario di? L’anno sta per finire, e come tale ci si augurava di uscire fuori dallo stato di emergenza. Ma invece, anche se le vite di molti scorrono come prima, non è così. I contagi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

mingrone75 : RT @FnpCisl: ?? In arrivo la newsletter #FNP: ??#Natale: gli auguri di @ragazzini_p ??Riscatto #laurea: online il simulatore INPS ??#ISEE2022:… - FNPCislMilano : RT @FnpCisl: ?? In arrivo la newsletter #FNP: ??#Natale: gli auguri di @ragazzini_p ??Riscatto #laurea: online il simulatore INPS ??#ISEE2022:… - Anel11Anello : RT @FnpCisl: ?? In arrivo la newsletter #FNP: ??#Natale: gli auguri di @ragazzini_p ??Riscatto #laurea: online il simulatore INPS ??#ISEE2022:… - cornelliattilio : RT @FnpCisl: ?? In arrivo la newsletter #FNP: ??#Natale: gli auguri di @ragazzini_p ??Riscatto #laurea: online il simulatore INPS ??#ISEE2022:… - CislNazionale : RT @FnpCisl: ?? In arrivo la newsletter #FNP: ??#Natale: gli auguri di @ragazzini_p ??Riscatto #laurea: online il simulatore INPS ??#ISEE2022:… -