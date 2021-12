Lazio, troppi gol subiti ma l'attacco va a meraviglia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nonostante abbia subito sette gol nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse (in media 1.4 a incontro), la Lazio ha sempre ottenuto i tre punti, realizzando 16 reti (una media di 3.2 a partita). La Lazio ha segnato 75 gol in Serie A nel 2021, già superati i risultati ottenuti nei tre precedenti anni – solamente nel 2017 (85 reti) i biancocelesti hanno fatto meglio in un singolo anno solare nel massimo campionato. In caso di gol, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile diventerebbe il primo giocatore di questo campionato capace di andare a segno contro tutte e 20 le squadre attualmente in Serie A. Mattia Zaccagni ha segnato nelle ultime due partite disputate in campionato, l’ultimo centrocampista della Lazio che è andato in rete in più presenze di fila in Serie A è stato Felipe Anderson, nel gennaio 2015. Il ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nonostante abbia subito sette gol nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse (in media 1.4 a incontro), laha sempre ottenuto i tre punti, realizzando 16 reti (una media di 3.2 a partita). Laha segnato 75 gol in Serie A nel 2021, già superati i risultati ottenuti nei tre precedenti anni – solamente nel 2017 (85 reti) i biancocelesti hanno fatto meglio in un singolo anno solare nel massimo campionato. In caso di gol, l’attaccante dellaCiro Immobile diventerebbe il primo giocatore di questo campionato capace di andare a segno contro tutte e 20 le squadre attualmente in Serie A. Mattia Zaccagni ha segnato nelle ultime due partite disputate in campionato, l’ultimo centrocampista dellache è andato in rete in più presenze di fila in Serie A è stato Felipe Anderson, nel gennaio 2015. Il ...

