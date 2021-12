Charlene di Monaco | la Principessa non farà Natale con la famiglia | “Resta in una clinica svizzera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Charlène Wittstock non tornerà aper trascorrere ilin. Chi pensava che laavrebbe lasciato laper ricongiungersi al marito e ai figli, ha sbagliato tutte le previsioni. A rivelare che l’ex nuotatrice passerà le feste lontana dal Principato è stato il giornalista Stéphane Bern, royal watcher e amico dellaGrimaldi, in un’intervista al settimanale francese Gala in cui svela cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. Non se ne parla prima dell’inizio del 2022. «Charlène ha passato un anno molto difficile con tutti i problemi di salute che ha avuto. Come chiunque altro nelle sue condizioni, anche lei ha bisogno di riprendersi in un luogo tranquillo e protetto. Ma sono ottimista. Si sta riposando e possiamo ...