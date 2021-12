Udinese-Salernitana non si gioca: l’Asl vieta la partenza ai campani (Di martedì 21 dicembre 2021) Udinese-Salernitana non si gioca. “L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi“, si legge nel comunicato pubblicato dalla società campana. “La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali” conclude la nota della Salernitana. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021)non si. “L’U.S.1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni deldi Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne hato la partecipazione ad eventi sportivi“, si legge nel comunicato pubblicato dalla società campana. “La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali” conclude la nota della. SportFace.

