Pechino 2022, Rai acquisisce i diritti in chiaro dei Giochi Olimpici. Accordo anche per Parigi 2024 (Di martedì 21 dicembre 2021) Importante colpo messo a segno dalla Rai. La tv di Stato e Discovery, infatti, hanno raggiunto un Accordo per i diritti tv dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 e Parigi 2024. La Rai verserà nelle casse della media company circa 80 milioni di euro, compresi anche diritti di alcuni avvenimenti ciclistica, e potrà trasmettere 100 ore di gare dei Giochi di Pechino e 360 di Parigi, ripetibili anche per via digitale. Per Tokyo 2020 le ore erano 200 e non prevedevano il digitale. Gli eventi potranno essere trasmessi su due canali, mentre l'Accordo per gli ultimi Giochi era solo per uno, Rai 2. SportFace.

