Manovra: Mirabelli (Pd), 'modo lavoro su bilancio non funziona più, va trovata soluzione' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “È sbagliato alimentare l'antiparlamentarismo, come sento spesso fare da commentatori in Tv, ma il modo di lavorare sulla Manovra non funziona più. Lo diciamo tutti gli anni ma non siamo mai riusciti a cambiarlo e questo alla fine mortifica il lavoro di tanti parlamentari nel loro rapporto con il territorio". Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli nel suo intervento in aula sulla Manovra di bilancio. "E non è solo il tema del monocameralismo di fatto o del clima di emergenza in cui si lavora. E' evidente che c'è una contraddizione tra norme che devono disegnare gli asset del paese e le istanze legittime dei parlamentari che rispondono al loro territorio. È ora di trovare una soluzione". "Nel merito si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “È sbagliato alimentare l'antiparlamentarismo, come sento spesso fare da commentatori in Tv, ma ildi lavorare sullanonpiù. Lo diciamo tutti gli anni ma non siamo mai riusciti a cambiarlo e questo alla fine mortifica ildi tanti parlamentari nel loro rapporto con il territorio". Così il vice presidente dei senatori del Pd Franconel suo intervento in aula sulladi. "E non è solo il tema del monocameralismo di fatto o del clima di emergenza in cui si lavora. E' evidente che c'è una contraddizione tra norme che devono disegnare gli asset del paese e le istanze legittime dei parlamentari che rispondono al loro territorio. È ora di trovare una". "Nel merito si ...

