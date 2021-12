“Juve, io non ci riuscirei proprio…”: Rummenigge gela Agnelli (Di martedì 21 dicembre 2021) Karl-Heinz Rummenigge, ex Bayern Monaco e Inter, ha parlato della situazione finanziaria della Juve e del progetto Superlega. Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante tra le altre di Inter e Bayern Monaco, per cui è stato anche il CEO, ha rilasciato diverse dichiarazioni a ‘RTV38’. Le sue parole hanno riguardato il futuro di Dusan Vlahovic, che per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 dicembre 2021) Karl-Heinz, ex Bayern Monaco e Inter, ha parlato della situazione finanziaria dellae del progetto Superlega. Karl-Heinz, ex attaccante tra le altre di Inter e Bayern Monaco, per cui è stato anche il CEO, ha rilasciato diverse dichiarazioni a ‘RTV38’. Le sue parole hanno riguardato il futuro di Dusan Vlahovic, che per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : La strategia della #Juve per #Rovella non cambia: rimarrà al #Genoa fino a giugno // Juve’s strategy for Rovella wo… - juventusfc : Aumento di capitale: conclusa in anticipo l’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati.… - romeoagresti : @F1N1no @mirkonicolino Deve effettuare dei passaggi a livello di normative per essere riconosciuto come tale in Ita… - DabianaV : La Guardia di Finanza nella sede di una squadra italiana di calcio per plusvalenze fittizie, ma non è la #Juve. È record! - srgjuvefan : @FabioCasalucci Scusa ma a te si vede? Perché a me c’è la schermata Juve Cagliari ferma ancora non iniziata -