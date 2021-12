Drew McIntyre: “Ho cambiato aspetto per dare l’impressione di poter battere Lesnar” (Di martedì 21 dicembre 2021) Drew McIntyre rimane una delle migliori superstar della federazione e certamente ha molta passione per il business del pro wrestling. È un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. McIntyre è stato draftato a Friday Night Smackdown e ha iniziato ad apparire nello show dopo Crown Jewel in ottobre. Da allora è diventato uno dei pilastri dello show. Lo scozzese è tornato in WWE nel 2017 dopo essere stato licenziato nel 2014. McIntyre è rientrato con un look più aggressivo perché ha messo su un sacco di muscoli. Sembra che ci fosse una ragione per questo. Mentre parlava con Daily Record, Drew ha raccontato di aver cambiato il ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 dicembre 2021)rimane una delle migliori superstar della federazione e certamente ha molta passione per il business del pro wrestling. È un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura diconsigli ai suoi pari ogni volta che è necessario.è stato draftato a Friday Night Smackdown e ha iniziato ad apparire nello show dopo Crown Jewel in ottobre. Da allora è diventato uno dei pilastri dello show. Lo scozzese è tornato in WWE nel 2017 dopo essere stato licenziato nel 2014.è rientrato con un look più aggressivo perché ha messo su un sacco di muscoli. Sembra che ci fosse una ragione per questo. Mentre parlava con Daily Record,ha raccontato di averil ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Drew McIntyre: 'Ho cambiato aspetto per dare l'impressione di poter battere Lesnar' - - TSOWrestling : Un clamoroso cambiamento fisico e di look dopo l'addio alla #WWE nel 2014 #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Prepariamoci al grande scontro tra il Tribal Chief e lo scozzese! #WWE #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : La mega sfida a #SmackDown sta per arrivare per Dave Meltzer!!! #TSOW #TSOS - gioda89 : RT @AwesomeMiroTV: ??? Dave Meltzer: 'Dopo #WWEDay1, Drew Mcintyre e Roman Reigns si sfideranno ancora una volta.' ?? E giustamente a Drew g… -

Ultime Notizie dalla rete : Drew McIntyre SURVIVOR SERIES 2021/ Wrestling WWE, streaming video tv: RAW contro Smackdown! ... ovvero Finn Balor, Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley ed Austin Theory se la vedranno con Jeff Hardy, King Woods, Drew McIntyre, Sheamus ed Happy Corbin, che per quella femminile, dove invece ...

10 migliorie apportate a WWE 2K22 ... ma anche il gameplay e un sacco di personalizzazioni, nonché superstar come Edge, Roman Reigns, Goldberg e Drew McIntyre. Controlla tutto qui sotto. HQ Testi correlati 0 10 migliorie apportate a WWE ...

WWE, Drew McIntyre rivela il suo sfidante dei sogni per un PPV in UK World Wrestling Drew McIntyre parla del suo cambio di look Drew McIntyre ha parlato di quello che è stato il suo grande cambiamento fisico e di look dopo il suo rilascio dalla WWE nel 2014.

WWE: Indiscrezioni sul possibile main event di Royal Rumble La WWE starebbe pensando ad un possibile scenario per quanto riguardo la Royal Rumble che si terrà il prossimo 30 gennaio a St. Louis, Missouri. A Day 1 Drew McIntyre affronterà Madcap Moss e dovrebbe ...

... ovvero Finn Balor, Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley ed Austin Theory se la vedranno con Jeff Hardy, King Woods,, Sheamus ed Happy Corbin, che per quella femminile, dove invece ...... ma anche il gameplay e un sacco di personalizzazioni, nonché superstar come Edge, Roman Reigns, Goldberg e. Controlla tutto qui sotto. HQ Testi correlati 0 10 migliorie apportate a WWE ...Drew McIntyre ha parlato di quello che è stato il suo grande cambiamento fisico e di look dopo il suo rilascio dalla WWE nel 2014.La WWE starebbe pensando ad un possibile scenario per quanto riguardo la Royal Rumble che si terrà il prossimo 30 gennaio a St. Louis, Missouri. A Day 1 Drew McIntyre affronterà Madcap Moss e dovrebbe ...