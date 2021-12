Blanca 2 ci sarà (Di martedì 21 dicembre 2021) Blanca - Maria Chiara Giannetta Blanca è la nuova eroina di Rai 1. Arrivata sul piccolo schermo lo scorso 22 novembre con uno share del 26%, la fiction con Maria Chiara Giannetta è riuscita a mantenersi su un livello molto alto, registrando nelle prime cinque puntate trasmesse una media di oltre il 25%. Un successo meritato per l’originalità e la modernità del progetto, che conferma l’ottima tendenza di Lux Vide, casa di produzione che non sbaglia un colpo e che punta solo su titoli destinati a brillare e trasformarsi da scommesse a lunghe serialità. E’ stato così per Don Matteo, Che Dio ci Aiuti e Doc – Nelle tue Mani e così sarà anche per la stessa Blanca, dal momento che la seconda stagione è stata già confermata. Ad ufficializzare la messa in produzione dei nuovi episodi è stato il produttore Luca Bernabei in ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 dicembre 2021)- Maria Chiara Giannettaè la nuova eroina di Rai 1. Arrivata sul piccolo schermo lo scorso 22 novembre con uno share del 26%, la fiction con Maria Chiara Giannetta è riuscita a mantenersi su un livello molto alto, registrando nelle prime cinque puntate trasmesse una media di oltre il 25%. Un successo meritato per l’originalità e la modernità del progetto, che conferma l’ottima tendenza di Lux Vide, casa di produzione che non sbaglia un colpo e che punta solo su titoli destinati a brillare e trasformarsi da scommesse a lunghe serialità. E’ stato così per Don Matteo, Che Dio ci Aiuti e Doc – Nelle tue Mani e cosìanche per la stessa, dal momento che la seconda stagione è stata già confermata. Ad ufficializzare la messa in produzione dei nuovi episodi è stato il produttore Luca Bernabei in ...

