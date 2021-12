Vandalismi e schiamazzi in centro nella notte della movida | danni a un distributore automatico

Advertising

CIVITANOVA -tra le vie del Borgo marinaro, qualcuno ha spaccato il vetro del distributore automatico in via Duca degli Abruzzi, facendo razzia di snack e bibite. I residenti, esasperati, ......spaccio o in aree che soprattutto in estate richiamano gruppi di giovani che con i loro...di pericolo e consentire alle forze dell'ordine di ricostruire la dinamica di furti o. Le ...CIVITANOVA - Vandalismi e schiamazzi tra le vie del Borgo marinaro, qualcuno ha spaccato il vetro del distributore automatico in via Duca degli Abruzzi, facendo razzia di snack e bibite. I residenti,.I Carabinieri di Bolzano hanno arrestato un ventenne bolzanino accusandolo di danneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale. Poco prima dell’una e mezza di stamattina è giunta una telefonata al ...