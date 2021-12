Soleil attacca Alex: “Chiedimi scusa!” (Di martedì 21 dicembre 2021) Stasera al GF VIP si è partiti con un infiammato confronto fra Alex Belli e Soleil Sorge. Con grande verve drammatica, l’influencer ha subito attaccato l’attore: “Chiedimi scusa per certe scenette”. Il confronto fra Soleil e Alex Ultimo confronto fra Soleil e Alex?È partita col botto l’ultima puntata del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini ha infatti organizzato un confronto-scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli fuori dalla casa. Con loro due, anche Wendy, la mamma di Soleil. Appena si è presentato sulla passerella, Alex Belli si è scontrato con il piglio incattivito di Soleil. La Sorge è parsa già dall’inizio infastidita e agguerrita. Neanche il ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021) Stasera al GF VIP si è partiti con un infiammato confronto fraBelli eSorge. Con grande verve drammatica, l’influencer ha subitoto l’attore: “scusa per certe scenette”. Il confronto fraUltimo confronto fra?È partita col botto l’ultima puntata del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini ha infatti organizzato un confronto-scontro traSorge eBelli fuori dalla casa. Con loro due, anche Wendy, la mamma di. Appena si è presentato sulla passerella,Belli si è scontrato con il piglio incattivito di. La Sorge è parsa già dall’inizio infastidita e agguerrita. Neanche il ...

