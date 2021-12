Party in giardino in pieno lockdown. Altri guai per Boris Johnson (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato fotografato mentre festeggiava, consumando alcolici e vivande, insieme alla consorte Carrie Symonds e 17 membri dello staff nel giardino di Downing Street nel maggio 2020, mentre nel Regno Unito erano in vigore restrizioni per il contenimento del Covid-19. La fotografia è stata pubblicata dal Guardian dopo che, nella scorsa settimana, il governo britannico aveva smentito i festeggiamenti. In particolare, il portavoce di Johnson aveva affermato che il personale di Downing Street stava solo lavorando nel giardino. Tuttavia, nella foto vi sono chiare prove di una violazione delle restrizioni anti-contagio come ad esempio, la mancanza di distanziamento sociale. A quel tempo, le misure imponevano l’assembramento di un massimo di due persone all’aperto con ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il primo ministro britannicoè stato fotografato mentre festeggiava, consumando alcolici e vivande, insieme alla consorte Carrie Symonds e 17 membri dello staff neldi Downing Street nel maggio 2020, mentre nel Regno Unito erano in vigore restrizioni per il contenimento del Covid-19. La fotografia è stata pubblicata dal Guardian dopo che, nella scorsa settimana, il governo britannico aveva smentito i festeggiamenti. In particolare, il portavoce diaveva affermato che il personale di Downing Street stava solo lavorando nel. Tuttavia, nella foto vi sono chiare prove di una violazione delle restrizioni anti-contagio come ad esempio, la mancanza di distanziamento sociale. A quel tempo, le misure imponevano l’assembramento di un massimo di due persone all’aperto con ...

Advertising

HuffPostItalia : Party in giardino in pieno lockdown. Altri guai per Boris Johnson - blusewillis1 : Polemiche su #BorisJohnson per un party avvenuto nel suo giardino in piena pandemia - Elisa60388018 : RT @FastidiosoMe: “Io ho 1situazione fuori con 1altra persona:io non ho mai oscillato”.. E gli ha ficcato la??in bocca 3volte(e chissà cos’… - FastidiosoMe : “Io ho 1situazione fuori con 1altra persona:io non ho mai oscillato”.. E gli ha ficcato la??in bocca 3volte(e chiss… -