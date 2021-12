Osteonet 2 0 | osservatorio sull’osteoporosi in Campania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, caratterizzata da una ridotta massa ossea e da sue alterazioni qualitative e quantitative che si accompagnano all’aumento del rischio di frattura. Cronica, non trasmissibile, grave e molto invalidante, spesso legata ad altre condizioni cliniche o conseguenza di terapie per gravi patologie, questa malattia costituisce un importante problema di sanità pubblica: è, infatti, la causa principale delle fratture in età avanzata e nella nostra regione in particolare viene segnalato un aumento progressivo del numero di eventi. Da qui l’esigenza di un rafforzamento della rete di raccordo tra medicina territoriale, ambulatori, strutture ospedaliere e centri multidisciplinari, implementando la comunicazione e il coordinamento tra i diversi attori, con l’obiettivo di intercettare tempestivamente i pazienti per avviarli alle più corrette ...