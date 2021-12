Kjaer: 'Inter, grazie del messaggio. Ma quando torno non ti regalo niente...' (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Ricorderò il 2021 per quello che è successo a un mio amico durante l'Europeo (Eriksen, ndr), per la mia prima volta alla cerimonia del Pallone d'oro e il primo infortunio grave della mia carriera. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Ricorderò il 2021 per quello che è successo a un mio amico durante l'Europeo (Eriksen, ndr), per la mia prima volta alla cerimonia del Pallone d'oro e il primo infortunio grave della mia carriera. ...

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer: “Sto bene. Purtroppo ho avuto un grave infortunio. Ci vuole tempo e pazienza. Lavoro 7-8 ore al giorno: il… - lovesetmefree : RT @it_inter: #Kjaer: 'Ringrazio l'Inter per il pensiero, è la dimostrazione che si può essere rivali ma che davanti a certe cose siamo pri… - albibenassi98 : RT @it_inter: #Kjaer: 'Ringrazio l'Inter per il pensiero, è la dimostrazione che si può essere rivali ma che davanti a certe cose siamo pri… - wesandkiedis : RT @it_inter: #Kjaer: 'Ringrazio l'Inter per il pensiero, è la dimostrazione che si può essere rivali ma che davanti a certe cose siamo pri… - _enz29 : RT @it_inter: #Kjaer: 'Ringrazio l'Inter per il pensiero, è la dimostrazione che si può essere rivali ma che davanti a certe cose siamo pri… -