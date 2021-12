Infratel: call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “ConnecTO Startup Contest” è la prima call for Ideas lanciata da Infratel Italia e Invitalia per attrarre Startup, Micro e Piccole imprese, giovani talenti esperti di Innovazione e Sostenibilità. L’obiettivo è quello di incentivare nuove soluzioni e sistemi più smart per la banda ultralarga e migliorare la gestione più agile degli impianti attraverso tecnologie all’avanguardia. Per questo motivo, la call di Infratel è aperta alle Startup che presenteranno idee e progetti innovativi per la crescita, l’inclusività, la sostenibilità nel settore delle telecomunicazioni. La call di Infratel: di cosa si tratta I vincitori della call promossa da ... Leggi su fmag (Di lunedì 20 dicembre 2021) “” è la primaforlanciata daItalia e Invitalia per attrarre, Micro e Piccole imprese, giovani talenti esperti di Innovazione e Sostenibilità. L’obiettivo è quello di incentivare nuove soluzioni e sistemi più smart per la banda ultralarga e migliorare la gestione più agile degli impianti attraverso tecnologie all’avanguardia. Per questo motivo, ladiè aperta alleche presenteranno idee e progetti innovativi per la crescita, l’inclusività, la sostenibilità nel settore delle telecomunicazioni. Ladi: di cosa si tratta I vincitori dellapromossa da ...

