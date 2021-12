Calcio: Serie A, Biraghi, Magnani e Ceccherini squalificati per un turno (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per un turno Cristiano Biraghi della Fiorentina e Giangiacomo Magnani e Federico Ceccherini del Verona. A questi tre, che sono stati sanzionati dopo le gare giocate nella giornata di domenica 19 dicembre, vanno aggiungi gli altri due giocatori fermati dopo le gare di sabato 18 dicembre: Nicolò Barella dell'Inter e Razvan Marin del Cagliari. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA ha squalificato per unCristianodella Fiorentina e Giangiacomoe Federicodel Verona. A questi tre, che sono stati sanzionati dopo le gare giocate nella giornata di domenica 19 dicembre, vanno aggiungi gli altri due giocatori fermati dopo le gare di sabato 18 dicembre: Nicolò Barella dell'Inter e Razvan Marin del Cagliari.

