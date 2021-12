Anna Tatangelo in lacrime per la proposta di matrimonio ma non è per lei (Di lunedì 20 dicembre 2021) In tanti ieri sera vedendo Anna Tatangelo così commossa per la proposta di matrimonio del fidanzato di Carola, finalista di All Together Now, hanno pensato che lei quel momento tanto desiderato non l’ha ancora vissuto. La storia d’amore tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo è ormai finita da tempo, c’è una bella pietra sopra, la cantante è finalmente felice accanto a Livio Cori ma ieri sera durante la finale quando la cantante asciugava le lacrime per un attimo deve avere pensato che per lei Gigi non si è mai inginocchiato chiedendole di diventare sua moglie. Più volte in passato ha confidato che era tra i suoi desideri, anche perché ha un figlio. Si volta pagina ma le emozioni restano e ieri non si è commossa solo la Tatangelo. Carola Campagna, terza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) In tanti ieri sera vedendocosì commossa per ladidel fidanzato di Carola, finalista di All Together Now, hanno pensato che lei quel momento tanto desiderato non l’ha ancora vissuto. La storia d’amore tra Gigi d’Alessio eè ormai finita da tempo, c’è una bella pietra sopra, la cantante è finalmente felice accanto a Livio Cori ma ieri sera durante la finale quando la cantante asciugava leper un attimo deve avere pensato che per lei Gigi non si è mai inginocchiato chiedendole di diventare sua moglie. Più volte in passato ha confidato che era tra i suoi desideri, anche perché ha un figlio. Si volta pagina ma le emozioni restano e ieri non si è commossa solo la. Carola Campagna, terza ...

