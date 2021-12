All Together Now 4: chi è il vincitore della finalissima (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è svolta ieri sera la finalissima di All Together Now 4, il game show condotto da Michelle Hunziker. Ecco chi è stato proclamato come vincitore Si è conclusa ieri sera la quarta edizione di “All Together Now”, il game show condotto da Michelle Hunziker, in cui un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J- Ax. Il resto della giuria, invece, comprende Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga, chiamati a pronunciarsi sulle esibizioni dei sette finalisti. Il vincitore della finale di All Together Now è stato Giacomo Voli, dopo essersi esibito nel corso della serata con le cover di alcune famosissime canzoni quali: Sweet Child o’ Mine dei Guns N’ Roses; Nessuno Dorma di ... Leggi su zon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è svolta ieri sera ladi AllNow 4, il game show condotto da Michelle Hunziker. Ecco chi è stato proclamato comeSi è conclusa ieri sera la quarta edizione di “AllNow”, il game show condotto da Michelle Hunziker, in cui un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J- Ax. Il restogiuria, invece, comprende Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga, chiamati a pronunciarsi sulle esibizioni dei sette finalisti. Ilfinale di AllNow è stato Giacomo Voli, dopo essersi esibito nel corsoserata con le cover di alcune famosissime canzoni quali: Sweet Child o’ Mine dei Guns N’ Roses; Nessuno Dorma di ...

