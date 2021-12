Sofia Goggia “7 bellezze” | con l’ultima vittoria di fila trionfa in Val d’Isere e nella classifica mondiale video

(Di domenica 19 dicembre 2021) È decisamente il 7 il numero magico di. Sette, infatti, sono le vittorie consecutive in discesa, specialità dove questa incredibile 29enne bergamasca si sta dimostrando imbattibile. Un momento strepitoso di impegno e successo, quello dell’atleta azzurra, incoronato da sette vittorie consecutive e oggi ulteriormente acclarato nel supergigante di Coppa del mondo in programma in Val d’Isère, in Francia, che l’ha vista – ancora una volta – dettare legge. In una giornata di successo azzurro che ha visto anche Elena Curtoni chiudere al terzo posto, a 51 centesimi.“sette”, ancora una: si aggiudica il SuperG in ValContinua il momento magico di. Alla quinta gemma stagionale dopo ...

'Penso di aver disputato uno dei SuperG più belli della mia vita '. Cosìha commentato la vittoria in Val d'Isere, la sedicesima in carriera che le permette di raggiungere in questa classifica un mito come Deborah Compagnoni . Un trionfo senza storia quello ...inarrestabile. Dopo la vittoria di ieri, 18 dicembre, in discesa in Val d'Isere, l'azzurra si ripete oggi, sempre i n Francia, ma in SuperG. La lombarda conferma il suo momento di grazia. ...VAL D'ISERE - Il commento a caldo di Sofia Goggia e delle altre protagoniste azzurre dopo l'ennesimo festival italiano in Super G: "Bella prestazione di squadra ..."Penso di aver disputato uno dei SuperG più belli della mia vita". Così Sofia Goggia ha commentato la vittoria in Val d'Isere, la sedicesima in carriera che le permette ...