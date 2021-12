Sì vax vs no vax: come uscire dalla guerra civile (Di domenica 19 dicembre 2021) Uno dei tratti caratteristici dell’età moderna è il diffondersi dei conflitti interni, quali conflitti ideologici. Uno studioso come Roman Schnur ha parlato, non a caso, di una guerra civile mondiale (in “Rivoluzione e guerra civile”, del 1983), sottolineando come da molto tempo ovunque si possano trovare persone e realtà organizzate che sono su un lato della barricata e, al tempo stesso, altre schierate contro di loro. Anche quando il controllo politico del mondo era definito rigide logiche geografiche – a un Occidente democratico si opponeva un Oriente comunista – era possibile trovare numerosi sostenitori occidentali di progetti marxisti (variamente stalinisti, maoisti, castristi ecc.) e, dal lato opposto, dissidenti impegnati a realizzare una trasformazione del loro Paese in senso ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 19 dicembre 2021) Uno dei tratti caratteristici dell’età moderna è il diffondersi dei conflitti interni, quali conflitti ideologici. Uno studiosoRoman Schnur ha parlato, non a caso, di unamondiale (in “Rivoluzione e”, del 1983), sottolineandoda molto tempo ovunque si possano trovare persone e realtà organizzate che sono su un lato della barricata e, al tempo stesso, altre schierate contro di loro. Anche quando il controllo politico del mondo era definito rigide logiche geografiche – a un Occidente democratico si opponeva un Oriente comunista – era possibile trovare numerosi sostenitori occidentali di progetti marxisti (variamente stalinisti, maoisti, castristi ecc.) e, dal lato opposto, dissidenti impegnati a realizzare una trasformazione del loro Paese in senso ...

