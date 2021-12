Scuola, 40mila docenti No-vax verso la sospensione da gennaio: si pensa di sostituirli con i laureandi (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono stati i primi a poter accedere alla vaccinazione dopo i professionisti della Sanità e gli anziani. Eppure, dopo quasi un anno dall’inizio delle vaccinazioni anti-Covid in Italia, si stima che ci siano ancora circa 50mila insegnanti non ancora vaccinati. Secondo quanto riportato dal Messaggero, in molti istituti delle scuole italiane circa il 20 per cento dei docenti non ancora immunizzarsi intende vaccinarsi nei prossimi giorni. Una percentuale comunque bassa, che lascerebbe comunque non immunizzati circa 40mila docenti. E dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale docente a partire dallo scorso 15 dicembre, da gennaio migliaia di cattedre rischiano di resteranno vacanti. Da chi verranno sostituiti? Secondo il Messaggero «i supplenti da portare in cattedra, quest’anno, non ci sono e a mancare ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono stati i primi a poter accedere alla vaccinazione dopo i professionisti della Sanità e gli anziani. Eppure, dopo quasi un anno dall’inizio delle vaccinazioni anti-Covid in Italia, si stima che ci siano ancora circa 50mila insegnanti non ancora vaccinati. Secondo quanto riportato dal Messaggero, in molti istituti delle scuole italiane circa il 20 per cento deinon ancora immunizzarsi intende vaccinarsi nei prossimi giorni. Una percentuale comunque bassa, che lascerebbe comunque non immunizzati circa. E dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale docente a partire dallo scorso 15 dicembre, damigliaia di cattedre rischiano di resteranno vacanti. Da chi verranno sostituiti? Secondo il Messaggero «i supplenti da portare in cattedra, quest’anno, non ci sono e a mancare ...

