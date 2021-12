Quirinale | Satta Upc | ‘non è Salvini che dà le carte’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “pensa di essere colui che può dare le carte per l’elezione del Presidente della Repubblica. Solo però con un pieno ascolto delle forze in Parlamento si potrà arrivare a una personalità in grado di garantire tutti. Il centro destra continua a chiedere un patriota, un’espressione che però va riempita di contenuti, perché patriota non può essere sinonimo di nazionalista”. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.