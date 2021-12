Milan-Napoli, Pioli: “Una delle nostre migliori partite. Gol annullato? Come fa ad essere fuorigioco” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Quella di stasera è stata una delle partite più belle del Milan degli ultimi tempi”. Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 del Milan contro il Napoli. “Non siamo una squadra stanca e l’abbiamo dimostrato stasera. Dal punto di vista dell’aggressività abbiamo fornito una delle prove migliori del campionato. Sotto il profilo dell’intensità i ragazzi mi sono piaciuti. È mancata la qualità. Rimane il rimpianto del gol preso in quel modo ma non meritavamo di perdere. Abbiamo rischiato poco contro una grande squadra. Il gol annullato? Un giocatore che è a terra e che non fa nulla per intervenire, Come fa a essere in posizione attiva di fuorigioco? ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Quella di stasera è stata unapiù belle deldegli ultimi tempi”. Queste le parole di Stefanoai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 delcontro il. “Non siamo una squadra stanca e l’abbiamo dimostrato stasera. Dal punto di vista dell’aggressività abbiamo fornito unaprovedel campionato. Sotto il profilo dell’intensità i ragazzi mi sono piaciuti. È mancata la qualità. Rimane il rimpianto del gol preso in quel modo ma non meritavamo di perdere. Abbiamo rischiato poco contro una grande squadra. Il gol? Un giocatore che è a terra e che non fa nulla per intervenire,fa ain posizione attiva di? ...

