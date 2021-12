Il Torino batte il Verona | un punto a testa per Sampdoria e Venezia

(Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Ilsorprende ile si prende tre punti preziosi per la corsa nelle zone di metà classifica. Finisce 1-0 con un lampo di Pobega nel primo tempo, immediatamente dopo l'espulsione rimediata dal difensore ospite Magnani. I granata di Juric, alla seconda vittoria di fila, scavalcano gli uomini di Tudor salendo a quota 25 punti. Tanto equilibrio nelle battute iniziali di gara, con la prima grande occasione per i granata che capita al 14' sui piedi di Praet, incapace di colpire a porta vuota su cross basso di Pobega. Al 22' arriva l'episodio che svolta la partita: Magnani si fa rubare palla da Sanabria stendendolo da ultimo uomo, l'arbitro prima ammonisce ma richiamato al Var cambia il colore del cartellino estraendo il rosso. Dalla punizione seguente il Toro la sblocca con Pobega, che risolve un batti e ribatti firmando l'1-0 da pochi ...

- Hellas Verona 1 - 0 La svolta della partita arriva al minuto 25: Magnani viene espulso per fallo da ultimo uomo su Sanabria e sulla punizione conseguente Pobega realizza il gol del vantaggio ...Ildunqueil Verona, lo scavalca in classifica e fa un bel salto perché passa anche Sassuolo e Bologna: adesso davvero i granata, grazie al loro allenatore croato, possono togliersi ...Le parole di Ivan Juric al termine di Torino-Verona 1-0 Ivan Juric batte il suo passato: il Torino supera il Verona per 1-0 grazie al gol di Pobega e l'allenatore si tiene stretto il risultato nonosta ...Milinkovic-Savic: 6,5 Il dribbling su Simeone ha messo a rischio le coronarie del popolo granata, ma poi nell’assedio finale del Verona ha salvato i tre punti. Di pugno ha respinto il cross ...