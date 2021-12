I programmi in tv oggi, 20 dicembre 2021: film e intrattenimento (Di lunedì 20 dicembre 2021) Su Rai Uno Blanca, su Canale 5 Grande Fratello Vip, su Rai Tre Report. Guida ai programmi Tv della serata del 20 dicembre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 20 dicembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 Elektra. Elektra viene addestrata dal maestro Stick alle arti marziali e nella previsione del futuro. Su Rai Due dalle 21.20 Alla ricerca di Dory. Dory vive felicemente sulla barriera corallina insieme ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Su Rai Uno Blanca, su Canale 5 Grande Fratello Vip, su Rai Tre Report. Guida aiTv della serata del 20Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 20? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Elektra. Elektra viene addestrata dal maestro Stick alle arti marziali e nella previsione del futuro. Su Rai Due dalle 21.20 Alla ricerca di Dory. Dory vive felicemente sulla barriera corallina insieme ...

CarloCalenda : Nel 1970 mio nonno Luigi Comencini girò per la Rai questo documentario-inchiesta sui bambini:… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 20 dicembre 2021: film e intrattenimento - Blackskorpion4 : RT @MaurilioVitto: Il mondo magico degli anni '60, un mondo in b/n pieno di attenzione, decoro e di sano orgoglio identitario. Un esempio… - betapdb : RT @multimageED: Oggi Terza Pagina di Rai 5 parla del nostro libro sulla violenza contro le donne, Gli occhiali da sole, di @StefMontanari.… - GuidaTVPlus : 19-12-2021 19:50 #TopCalcio24 Diretta Calcio #StaseraInTV -