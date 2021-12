Farmacisti per la sostenibilità. Al via il concorso #farmacistagreen 2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella cornice di san Lorenzo degli Speziali in Miranda, a Roma, è stato lanciato il concorso #farmacistagreen. Un’iniziativa promossa da Fofi (Federazione ordine Farmacisti italiani) in partnership con Boehringer Ingelheim. Fino al 18 febbraio 2022, i Farmacisti di tutta Italia potranno candidare le loro iniziative legate alla sostenibilità, concorrendo per un premio che sarà vinto da quell’esperienza di partenariato e di servizio al proprio contesto, che più di altre è in grado di essere leva per costruire modelli organizzativi nei quali la risposta ai bisogni di salute dei cittadini si lega alla sostenibilità. Tante le personalità presenti all’evento di presentazione presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, di cui san Lorenzo ai fori imperiali è sede. Primo ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella cornice di san Lorenzo degli Speziali in Miranda, a Roma, è stato lanciato il. Un’iniziativa promossa da Fofi (Federazione ordineitaliani) in partnership con Boehringer Ingelheim. Fino al 18 febbraio, idi tutta Italia potranno candidare le loro iniziative legate alla, concorrendo per un premio che sarà vinto da quell’esperienza di partenariato e di servizio al proprio contesto, che più di altre è in grado di essere leva per costruire modelli organizzativi nei quali la risposta ai bisogni di salute dei cittadini si lega alla. Tante le personalità presenti all’evento di presentazione presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, di cui san Lorenzo ai fori imperiali è sede. Primo ...

