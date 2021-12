Duro affronto di Klopp | “È un problema per lo spogliatoio!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 dicembre 2021) Jurgen, tecnico del Liverpool, è tornato sulla questione vaccini in Premier League. Il campionato inglese sta vivendo un periodo molto difficile a causa dei numerosi giocatori positivi. Difatti, il campionato potrebbe essere addirittura sospeso. Jurgen, LiverpoolEcco alcune dichiarazioni del tecnico: “Per i calciatori vaccinarsi è un obbligo morale. Se sto facendo qualcosa che aiuta le persone intorno a me, allora sarebbe obbligatorio farlo”. Ha poi proseguito il tecnico: “Non acquisteremo no vax, sarebbe unnello spogliatoio. In una situazione come questa, se un giocatore non è vaccinato è una minaccia costante per tutti noi”. Ha poi concluso: “Dovrebbe cambiare in uno spogliatoio diverso, mangiare in una sala da pranzo ...