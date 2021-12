Domenica In: tensione in studio tra Mara Venier e Sabrina Salerno (Di domenica 19 dicembre 2021) Domenica In: Sabrina Salerno è stata zittita dalla conduttrice Mara Venier nel corso del programma, mentre in studio si stava discutendo della finale di Ballando con le Stelle. Momenti di disagio nello studio di Domenica In: nel corso del programma, mentre si stava discutendo della finale di Ballando con le Stelle e dello scontro tra Selvaggia Lucarelli, Morgan e Mariotto, si è creata della tensione tra Mara Venier e Sabrina Salerno. Mara Venier (screenshot video)Ad un certo punto, Sabrina ha preso parola ma successivamente è stata zittita dalla conduttrice, palesemente irritata dalla cantante 53enne. ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 dicembre 2021)In:è stata zittita dalla conduttricenel corso del programma, mentre insi stava discutendo della finale di Ballando con le Stelle. Momenti di disagio nellodiIn: nel corso del programma, mentre si stava discutendo della finale di Ballando con le Stelle e dello scontro tra Selvaggia Lucarelli, Morgan e Mariotto, si è creata dellatra(screenshot video)Ad un certo punto,ha preso parola ma successivamente è stata zittita dalla conduttrice, palesemente irritata dalla cantante 53enne. ...

Advertising

GoalItalia : ?? Luci a San Siro ?? Tensione e punti pesantissimi in palio: #MilanNapoli illumina la domenica di Serie A ?? - DrApocalypse : Mara Venier vs. Sabrina Salerno, alta tensione a Domenica In - video - cris_safeplace : onestamente oggi non vedo l'ora di scappare un po' da a, i miei stavano di nuovo litigando prima e non ho voglia né… - Diego31883 : RT @GoalItalia: ?? Luci a San Siro ?? Tensione e punti pesantissimi in palio: #MilanNapoli illumina la domenica di Serie A ?? - mattttxxz : la tensione sessuale tra me e fare qualcosa di utile la domenica -