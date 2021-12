Crollo-record in 7 giorni | la catastrofe grillina | cifre sconvolgenti | ecco dove li fa sprofondare Giuseppe Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) L'effetto? C'è e si vede: meno 0,8% per il M5S in 7. Il disastro a 5 Stelle - che crollano sotto la soglia psicologica del 15% - è stato fotografato da Monitor Italia, il sondaggio settimanale di Dire-Tecnè. Quello del MoVimento è il risultato più indicativo dell'ultima rilevazione che registra come questo decremento vada tutto a vantaggio del Pd di Enrico Letta: idem, infatti, hanno guadagnato esattamente quanto perdono i grillini (+0,8) confermandosi primo partito col 21,7%. Al secondo posto, in risalita, Fratelli d'Italia con il 20,6 (+0,2%), seguito dalla Lega anch'essa in crescita al 18,4 (+0,2%). Al quarto posto sempre più distanziati i 5 Stelle, adesso al 13,4%, mentre una lieve oscillazione positiva è quella di Forza Italia (+0,1%) che raggiunge l'8,8%. La batosta per& co, non è un fulmine a ciel ...