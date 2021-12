Covid, in Irlanda più della metà dei nuovi casi è riconducibile a Omicron (Di lunedì 20 dicembre 2021) La variante Omicron è diventata dominante tra i casi di Covid registrati in Irlanda. Lo annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5.124 nuovi contagi è riconducibile al ceppo. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) La varianteè diventata dominante tra idiregistrati in. Lo annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5.124contagi èal ceppo. '...

