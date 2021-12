Achille Lauro ' Babbo Natale' per i piccoli pazienti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il cantautore e rappermoderno '' oggi per idegenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. L'artista, che non indossava i ...

Il cantautore e rappermoderno 'Babbo Natale' oggi per i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. L'artista, che non indossava i panni dell'iconica figura ...Unè arrivato questa mattina nei corridoi della cardiochirurgia pediatrica dell'Irccs Policlinico San Donato di Milano (Gruppo San Donato) per salutare i 22 bimbi ricoverati, prestandosi ...Achille Lauro ha vestito i panni di un moderno Babbo Natale, consegnando doni e regalando sorrisi ai bimbi ricoverati all'Ospedale Policlinico del Gruppo San Donato. Il cantante ...L’artista ha portato un regalo speciale, una donazione di 100mila dollari, al reparto di cardiochirurgia pediatrica ...