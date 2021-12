Natale 2021 a San Felice Circeo: gli eventi in programma (Di sabato 18 dicembre 2021) San Felice Circeo – Da domani, la magia delle feste permeerà la sede del Comune di San Felice Circeo e del centro storico con l’iniziativa “Natale a Palazzo”. Il Municipio si presenterà in un caldo e festoso allestimento natalizio, al quale si aggiungeranno tante iniziative. L’evento, organizzato dal Consorzio Le Vie di Circe e patrocinato dal Comune, si svolgerà dal 19 dicembre al 9 gennaio 2022 presso il palazzo baronale con ingresso dalle 17 alle 20. Durante la manifestazione, per la quale si applicheranno i protocolli anti-Covid, sarà possibile partecipare a un tour guidato del palazzo baronale, farsi fotografare su speciali set natalizi, assaggiare il miglior panettone del Lazio preparato da Lorenza Ricci, degustare una selezione di vini di Casale del Giglio e ammirare i giochi di luce del light ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021) San– Da domani, la magia delle feste permeerà la sede del Comune di Sane del centro storico con l’iniziativa “a Palazzo”. Il Municipio si presenterà in un caldo e festoso allestimento natalizio, al quale si aggiungeranno tante iniziative. L’evento, organizzato dal Consorzio Le Vie di Circe e patrocinato dal Comune, si svolgerà dal 19 dicembre al 9 gennaio 2022 presso il palazzo baronale con ingresso dalle 17 alle 20. Durante la manifestazione, per la quale si applicheranno i protocolli anti-Covid, sarà possibile partecipare a un tour guidato del palazzo baronale, farsi fotografare su speciali set natalizi, assaggiare il miglior panettone del Lazio preparato da Lorenza Ricci, degustare una selezione di vini di Casale del Giglio e ammirare i giochi di luce del light ...

