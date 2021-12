LIVE Snowboardcross Cervinia 2021 in DIRETTA: Michela Moioli vince e torna in corsa per la Coppa del Mondo (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Snowboardcross: Michela Moioli SECONDA A -23 DALLA VETTA LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE VINTA DA Michela Moioli LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 12:56 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa mattinata di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata! 12:54 Si tratta del 35esimo podio in Coppa del Mondo per Moioli che, con 16 vittorie, è terza in Italia in quanto a successi, dietro solo a Brignone e BelMondo. 12:52 Michela Moioli fa un bel balzo in avanti in classifica grazie a questa vittoria, l’azzurra approfitta anche dell’assenza di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELSECONDA A -23 DALLA VETTA LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE VINTA DALA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 12:56 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa mattinata di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata! 12:54 Si tratta del 35esimo podio indelperche, con 16 vittorie, è terza in Italia in quanto a successi, dietro solo a Brignone e Bel. 12:52fa un bel balzo in avanti in classifica grazie a questa vittoria, l’azzurra approfitta anche dell’assenza di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Cervinia 2021 in DIRETTA: azzurri eliminati ai quarti Moioli vola in finale! - #Snowboardcross… - _Sport_Calcio_ : STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE s… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE su @di… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE su @di… - Eurosport_IT : STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE… -