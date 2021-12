Lazio, le scuse di Acerbi: "Gesto sbagliato" (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo Lazio - Genoa non sono passate inosservate le polemiche relative a Francesco Acerbi : il difensore centrale biancoceleste è stato protagonista di un'esultanza polemica e ai microfoni nel post ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo- Genoa non sono passate inosservate le polemiche relative a Francesco: il difensore centrale biancoceleste è stato protagonista di un'esultanza polemica e ai microfoni nel post ...

