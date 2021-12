Jessica Selassié crolla nella notte e minaccia di lasciare il GF Vip | “non piaccio!”

(Di sabato 18 dicembre 2021), la maggiore delle principesse etiopi, dopo tre mesi di totale controllo dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha avuto un crollo ed hato diil reality. Tutto in lei si è scatenato dopo essere approdata in studio per comunicare la sua decisione di voler proseguire l’avventuraCasa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

/ Dopo la lite con Lulù, ricorda il papà: "Se non ci fosse stato..." A far crollare, inoltre, sarebbe stato anche l'ingresso di Alessandro Basciano che non avrebbe fatto ......RIMANE " La fashion blogger dopo essere stata rassicurata dal suo agente e da sua mamma ha deciso di continuare il suo percorso in Casa anche per rispetto al pubblico che l'ha sempre salvata!...