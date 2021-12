Intolleranze alimentari: occhio al test che vi fanno, tutta una farsa? L'esperimento di "Striscia" (Di sabato 18 dicembre 2021) Max Laudadio di Striscia la Notizia ha parlato di Intolleranze alimentari e dei vari test in commercio che dovrebbero individuarle. "Abbiamo mandato un nostro attore a sottoporsi ai vari esami per capire se diano risultati univoci e se siano affidabili", ha spiegato l'inviato del tg satirico. Quattro i test che si sono voluti sperimentare. Il primo è quello dall'allergologo, dal quale è risultata una leggera allergia al gambero e al granchio. Il secondo è stato il test kinesiologico muscolare, che invece ha rilevato un'intolleranza a nocciole, mandorle, cereali, frumento, cacao, lattosio. Il terzo è il digitest, da cui è emersa l'intolleranza a sale, pepe, spezie, aceto balsamico, latticini, frutta matura, pasta all'uovo, olio di semi, soia e derivati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Max Laudadio dila Notizia ha parlato die dei variin commercio che dovrebbero individuarle. "Abbiamo mandato un nostro attore a sottoporsi ai vari esami per capire se diano risultati univoci e se siano affidabili", ha spiegato l'inviato del tg satirico. Quattro iche si sono voluti sperimentare. Il primo è quello dall'allergologo, dal quale è risultata una leggera allergia al gambero e al granchio. Il secondo è stato ilkinesiologico muscolare, che invece ha rilevato un'intolleranza a nocciole, mandorle, cereali, frumento, cacao, lattosio. Il terzo è il digi, da cui è emersa l'intolleranza a sale, pepe, spezie, aceto balsamico, latticini, frutta matura, pasta all'uovo, olio di semi, soia e derivati, ...

Ultime Notizie dalla rete : Intolleranze alimentari ARRIVA NATURA WILD: IL MARCHIO ZOODIRECT ISPIRATO ALLA NATURA Inoltre, proprio grazie all'utilizzo di ingredienti di altissima qualità, questo prodotto combatte l'insorgere di allergie e intolleranze alimentari, spesso dovute a un'alimentazione basata su cibi ...

Vaccini anti covid ai bambini, al 'Gaslini' i pediatri hanno risposto alle domande dei genitori Le procedure da seguire per la vaccinazione dei bambini con maggiori fragilità, ad esempio in caso di allergie, diabete, intolleranze alimentari o asma, il rischio di complicanze gravi per i bambini in caso di contagio, l'opportunità di vaccinare oggi i più piccoli e quelli che hanno già contratto il Covid, piuttosto ...

Intolleranze alimentari, la guida del farmacista naturopata Rocco Carbone - FarmaciaVirtuale.it http://farmaciavirtuale.it/ Intolleranze alimentari, i test sono affidabili? Max Laudadio ci parla di intolleranze alimentari e dei vari test in commercio che dovrebbero individuarle. Abbiamo mandato un collaboratore a sottoporsi ai vari esami per capire se diano risultati uni ...

