Infortunio Nandez: le condizioni del calciatore del Cagliari (Di sabato 18 dicembre 2021) Infortunio Nandez: le condizioni del calciatore uruguaiano, sostituito durante il match tra Cagliari e Udinese Walter Mazzarri ha operato tre cambi subito dopo la fine del primo tempo. Uno ha riguardato il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez. Il numero 18 del Cagliari subito un Infortunio alla coscia sinistra nell'ultima frazione del primo tempo regolamentare, ha stretto i denti con una vistosa fasciatura ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Keita Balde. L'articolo proviene da Calcio News 24.

