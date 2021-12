Incidenti sul lavoro, cade una gru su un palazzo a Torino: travolti 3 operai, almeno uno morto (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina – 18 dicembre – appoggiandosi su un palazzo di sette piani in via Genova a Torino. Secondo le prime informazioni fornite dai sanitari del 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, un uomo – probabilmente un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione – è morto. Altri operai sarebbero rimasti incastrati sotto una parte della gru. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina – 18 dicembre – appoggiandosi su undi sette piani in via Genova a. Secondo le prime informazioni fornite dai sanitari del 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, un uomo – probabilmente uno impegnato nei lavori di ristrutturazione – è. Altrisarebbero rimasti incastrati sotto una parte della gru. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

