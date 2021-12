Ecco perché serve una “China unit” a Palazzo Chigi (Di sabato 18 dicembre 2021) I ricercatori dell’Istituto affari internazionali in collaborazione con il centro di ricerca Merics di Berlino (oggetto di sanzioni da parte della Repubblica popolare cinese insieme a numerosi europarlamentari) dopo due anni di ricerche approfondite hanno acceso i riflettori sulla presenza cinese in Italia. Spero vivamente che il governo accolga la proposta dello Iai di creare una unità tecnica trasversale presso Palazzo Chigi o la Farnesina capace di dare una visione di insieme ai tanti decisori pubblici e privati che si occupano del Dragone. Da anni soprattutto a livello governativo accade spesso che la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra nelle relazioni con Pechino. Su questo piano, dopo gli entusiasmi del governo giallo verde, la politica e i partiti sono apparsi negli ultimi anni silenziosi e reticenti. All’evento ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021) I ricercatori dell’Istituto affari internazionali in collaborazione con il centro di ricerca Merics di Berlino (oggetto di sanzioni da parte della Repubblica popolare cinese insieme a numerosi europarlamentari) dopo due anni di ricerche approfondite hanno acceso i riflettori sulla presenza cinese in Italia. Spero vivamente che il governo accolga la proposta dello Iai di creare unaà tecnica trasversale pressoo la Farnesina capace di dare una visione di insieme ai tanti decisori pubblici e privati che si occupano del Dragone. Da anni soprattutto a livello governativo accade spesso che la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra nelle relazioni con Pechino. Su questo piano, dopo gli entusiasmi del governo giallo verde, la politica e i partiti sono apparsi negli ultimi anni silenziosi e reticenti. All’evento ...

